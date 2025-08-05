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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Feyenoord karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i... -Şampiyonlar Ligi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Feyenoord karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk maçına çıkıyor... Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. Kanarya, deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılıp 12 Ağustos'taki rövanşta turu geçmeyi hedefliyor. Zorlu maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.08.2025 - 10:19 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:19
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor... Sarı-lacivertliler, Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da Feyenoord'a konuk olacak.

        • 2

          De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 3

          Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

        • 4

          Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

        • 5

          RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA CHOBANI STADI'NDA

          Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta evi Chobani Stadı'nda oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

        • 6

          YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

          Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

        • 7

          John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

        • 8

          FEYENOORD'UN HOCASI VAN PERSIE

          Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

        • 9

          2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

        • 10

          FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

          UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

        • 11

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

          İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        • 12

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Szymanski, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri (Duran)

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