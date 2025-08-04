İşte Galatasaray'ın Alvaro Morata için istediği rakam!
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. Sarı-kırmızılıların, kiralık sözleşmesi devam eden İspanyol golcü için talep ettiği rakam ortaya çıktı.
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Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.
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G.SARAY 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon Euro tazminat talep etti.
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Fakat Milan'la 10 milyon Euro'ya anlaşan Como, bu bedelden fazla bir rakam ödemek istemiyor.
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"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"
Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını ve topun artık Galatasaray'da olduğunu dile getirmişti.
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
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Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.
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