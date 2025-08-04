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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın Alvaro Morata için istediği rakam! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın Alvaro Morata için istediği rakam!

        Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. Sarı-kırmızılıların, kiralık sözleşmesi devam eden İspanyol golcü için talep ettiği rakam ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:43
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        • 1

          Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.

        • 3

          G.SARAY 3-4 MİLYON EURO İSTİYOR

          Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon Euro tazminat talep etti.

        • 4

          Fakat Milan'la 10 milyon Euro'ya anlaşan Como, bu bedelden fazla bir rakam ödemek istemiyor.

        • 5

          "YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

          Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını ve topun artık Galatasaray'da olduğunu dile getirmişti.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

        • 7

          Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.

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