Tapu sahipleri için e-imza önlemi
Son dönemde gündeme düşen e-imza soruşturmasının ardından vatandaşlar tapu işlemleriyle ilgili endişe duymaya başladı. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' vererek dolandırıcılara karşı önlem alıyor
Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar, tapu işlemleri konusunda sıkıntı yaşamamak için yöntemler aramaya başladı.
Vatandaşlar, gayrimenkullerini güven altına almak için e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' veriyor.
Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:
- e-Devlet sistemine giriş yapın.
- Web Tapu sekmesini açın.
- Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.
- 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.
- İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.
Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.
E-imza nerelerde kullanılır?
Son dönemde sıkça konuşulan e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:
E-devlet işlemleri
YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları
E-fatura, e-arşiv uygulamaları
Marka patent başvuruları
Vergi ödemeleri
İnternet bankacılığı
Ticari sicil işlemleri
Dış ticaret ve gümrük işlemleri
Resmi kurumlar arası yazışmalar
Bilirkişi başvuruları
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları
Yabancıların çalışma izinleri