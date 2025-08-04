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        Haberler Ekonomi Emlak Tapu sahipleri için e-imza önlemi - Emlak Haberleri

        Tapu sahipleri için e-imza önlemi

        Son dönemde gündeme düşen e-imza soruşturmasının ardından vatandaşlar tapu işlemleriyle ilgili endişe duymaya başladı. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' vererek dolandırıcılara karşı önlem alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:00 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:19
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        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
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        Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar, tapu işlemleri konusunda sıkıntı yaşamamak için yöntemler aramaya başladı.

        Vatandaşlar, gayrimenkullerini güven altına almak için e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' veriyor.

        Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

        - e-Devlet sistemine giriş yapın.

        - Web Tapu sekmesini açın.

        - Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.

        - 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.

        - İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.

        Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.

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        E-imza nerelerde kullanılır?

        Son dönemde sıkça konuşulan e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:

        E-devlet işlemleri

        YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları

        E-fatura, e-arşiv uygulamaları

        Marka patent başvuruları

        Vergi ödemeleri

        İnternet bankacılığı

        Ticari sicil işlemleri

        Dış ticaret ve gümrük işlemleri

        Resmi kurumlar arası yazışmalar

        Bilirkişi başvuruları

        Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları

        Yabancıların çalışma izinleri

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