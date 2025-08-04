Tapu sahipleri için e-imza önlemi - Emlak Haberleri

Tapu sahipleri için e-imza önlemi - Emlak Haberleri

Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar, tapu işlemleri konusunda sıkıntı yaşamamak için yöntemler aramaya başladı.

Vatandaşlar, gayrimenkullerini güven altına almak için e-Devlet üzerinden 'işlem yapılmaz beyanı' veriyor.

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Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

- e-Devlet sistemine giriş yapın.

- Web Tapu sekmesini açın.

- Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.

- 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.

- İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.

Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.

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E-imza nerelerde kullanılır?

Son dönemde sıkça konuşulan e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:

E-devlet işlemleri

YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları

E-fatura, e-arşiv uygulamaları

Marka patent başvuruları

Vergi ödemeleri İnternet bankacılığı Ticari sicil işlemleri Dış ticaret ve gümrük işlemleri Resmi kurumlar arası yazışmalar Bilirkişi başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları Yabancıların çalışma izinleri