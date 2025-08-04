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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft açıkladı! Yapay zeka ile en fazla riske maruz kalan meslekler - Teknoloji Haberleri

        Microsoft açıkladı! Yapay zeka ile en fazla riske maruz kalan meslekler

        Microsoft, yapay zekaya en fazla maruz kalan ve "en fazla risk altında" olan meslekleri açıkladı. Tarihçiler, çevirmenler ve satış temsilcileri listenin başında yer alıyor. Microsoft, bu rollerin yapay zeka tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılmadığını söylese de, rapora göre işverenler artan üretkenliğe yer açmak için işe alımları durduruyor ve pozisyonları azaltıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:28
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        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
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        Microsoft, yapay zeka ile yüksek oranda örtüşen ve "en fazla risk altında" olan meslekleri açıkladı. Özellikle tarihçiler, çevirmenler ve satış temsilcileri listenin başında yer alıyor.

        Microsoft, bu rollerin yapay zeka tarafından otomatik olarak ortadan kaldırılacağı anlamına gelmediğini söylese de, rapora göre işverenler artan üretkenliğe yer açmak için işe alımları durduruyor ve pozisyonları azaltıyor.

        Rapora göre ABD'de yaklaşık 5 milyon işi oluşturan müşteri hizmetleri ve satış temsilcileri de yapay zeka ile rekabet etmek zorunda kalacak. Araştırmacılar, genel olarak en çok maruz kalınan işlerin, bilgisayar, matematik veya ofiste idari işler gibi bilgi gerektiren işler olduğunu yazdı. Satış işleri de genellikle bilgi paylaşımı ve açıklamayı içerdiğinden listenin başında yer alıyor.

        Siyaset bilimciler, gazeteciler ve yönetim analistleri gibi işlerin de çoğu, genellikle iş bulmak için dört yıllık bir eğitim gerektiren işler. Ancak araştırmacıların da belirttiği gibi, bir zamanlar kariyer ilerlemesinin kesin yolu olarak kabul edilen bir dereceye sahip olmak, artık değişen gelgitlere karşı bir güvence değil.

        İşte yapay zekanın en çok etkilediği ilk 40 meslek

        1. Tercümanlar ve Çevirmenler

        2. Tarihçiler

        3. Yolcu Görevlileri

        4. Satış Temsilcileri

        5. Yazarlar ve Edebiyatçılar

        6. Müşteri Hizmetleri Temsilcileri

        7. CNC Programcıları

        8. Telefon Operatörleri

        9. Bilet Satış ve Seyahat Memurları

        10. Radyo ve Televizyon Spikerleri, Radyo DJ’leri

        11. Aracı kurum Çalışanları

        12. Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri

        13. Tele-pazarlamacılar

        14. Otel Danışma Görevlileri

        15. Siyaset Bilimciler

        16. Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler

        17. Matematikçiler

        18. Yazarlar

        19. Yazım Kontrol Uzmanları

        20. Karşılama ve Ağırlama Görevlileri

        21. Editörler

        22. İşletme Öğretim Üyeleri (Üniversite)

        23. Halkla İlişkiler Uzmanları

        24. Ürün Tanıtım Görevlileri

        25. Reklam Satış Temsilcileri

        26. Hesap Açılış Uzmanları

        27. İstatistik Asistanları

        28. Gişe Memurları

        29. Veri Bilimcileri

        30. Finansal Danışmanlar

        31. Arşivciler

        32. Ekonomi Öğretim Üyeleri (Üniversite)

        33. Web Geliştiriciler

        34. Yönetim Analistleri

        35. Coğrafyacılar

        36. Mankenler / Modeller

        37. Pazar Araştırma Analistleri

        38. Acil Durum İletişim Operatörleri

        39. Santral Operatörleri

        40. Kütüphane Öğretim Üyeleri (Yükseköğretim)

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