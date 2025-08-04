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        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı

        Gayrimenkul Sertifikası'nde halka arz süreci bugün başladı. Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor

        Giriş: 04.08.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:53
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        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırlanan Damla Kent Evleri Projesi’nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başladı.

        Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor. Katılım için aracı kurumlardan ya da bankaların yatırım hesapları üzerinden işlem yapılabiliyor.

        Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Halka arz sürecinde yatırımcılar istedikleri sayıda sertifika için başvuru yapabilecek.

        HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

        5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

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        Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

        Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

        "62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

        YATIRIM İÇİN 3 FARKLI SEÇENEK

        Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.

        1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

        2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

        3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.

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