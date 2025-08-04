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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Fed'in yönetim kurulunda boşalacak koltuğu dolduracak yeni ismi atayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 09:27 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:33
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        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
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        Fed Cuma günü yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ın görev süresi dolmadan istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta Fed yönetim kurulunda boşalan koltuğu koltuğu dolduracağını ve yeni bir istihdam istatistikleri başkanı ile birlikte Fed yönetim kuruluna da birini atayacağını söyledi.

        Trump, Adriana Kugler'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacağını açıklamasının ardından boşalan Fed koltuğu için "aklında birkaç kişi" olduğunu söyledi. Böylece Kugler'ın görevden ayrılması, Trump'a düşük faiz oranları tercihine daha yakın bir kişi atama fırsatı vermiş oldu.

        Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, mevcut Fed yetkilisi Christopher Waller ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'i yönetmek için aday olarak öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Trump'ın aday gösterdiği isim, Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs ayında sona erdiğinde başkanlık görevine geçebilir.

        Öte yandan Kugler'in ayrılışı, Beyaz Saray'ın faiz oranları konusunda merkez bankasına yönelik baskı altında gerçekleşiyor. Trump, Powell'ı faiz oranlarını düşürmediği için "ÇOK APTAL VE ÇOK SİYASİ" olarak nitelendirirken sıklıkla Powell'ın istifasını talep ediyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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