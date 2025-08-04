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        Haberler Ekonomi Otomobil Türkiye'de ÖTV oranları değişirken Avrupa'da durum ne? - Otomobil Haberleri

        Türkiye'de ÖTV oranları değişirken Avrupa'da durum ne?

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişiklikler araç fiyatlarına yansımaya başlarken, yapılan düzenlemenin kapsamının çok geniş olması ise halen tartışılmaya devam ediliyor. ÖTV değişikliği konusunda sektör paydaşlarından ise farklı yönde açıklamalar geliyor. İşte tüm bunlar, Türkiye'nin otomotivde en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'daki son durumu da merak konusu haline getiriyor. Avrupa ülkelerinde otomobillere uygulanan vergiler büyük ölçüde hem ülke politikalarına hem de çevre regülasyonlarına göre şekilleniyor. Otomobil satışlarında sadece KDV alan Avrupa ülkeleri, düşük emisyonlu araçlara ise çeşitli oranlarda teşvikler uyguluyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 04.08.2025 - 06:59 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:39
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        Türkiye'de ÖTV değişti, Avrupa'da durum ne?
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        Otomobil ve hafif ticari araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) önceki hafta çok kapsamlı bir değişiklik yapıldı.

        Kısaca hatırlamak gerekirse, Türkiye'de sıfır araçlara uygulanan en düşük ÖTV oranı artık yüzde 70 olarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirildi.

        Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi.

        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan

        Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da, bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dahil edilmesi oldu.

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        Düzenleme ile 4x4 çekiş sistemine sahip pick-up modellerin ÖTV oranı ise yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltildi.

        Yapılan son değişiklikler ile birlikte, ülkemizde sıfır araçların tüketiciye yansıyan son fiyatı yüzde 20 KDV, motor hacmi ve matrah bazlı yüzde 70–yüzde 220 arası değişen ÖTV oranları ile şekillenir hale geldi.

        ÖTV'de yapılan sistem değişikliği araç fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken, Türkiye'nin otomotivde en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'daki son durum da merak konusu haline geldi.

        ELEKTRİKLİ ARAÇTAN 10 YIL BOYUNCA MTV ALMIYORLAR

        Avrupa ülkelerinde otomobil üzerindeki vergi yükü, büyük ölçüde hem ülke politikalarına hem de çevre regülasyonlarına göre şekilleniyor.

        LenaCars'ın yaptığı araştırma, çarpıcı sonuçlar içeriyor.

        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi

        Örneğin, kıtanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Almanya'da, yeni araçlara bizdeki ÖTV benzeri bir kayıt vergisi uygulanmıyor.

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        Bunun yerine sadece yüzde 19 oranında KDV uygulanıyor. Ayrıca, Almanya'daki araç sahipleri yıllık CO₂ emisyonuna göre MTV ödemek ile yükümlü. Elektrikli araç sahipleri ise Almanya'da 10 yıl boyunca MTV’den muaf tutuluyor.

        YÜKSEK EMİSYONA YÜKSEK VERGİ UYGULANIYOR

        Fransa'da ise, sıfır araçlar yüzde 20 KDV, CO₂ emisyonuna göre 0–50 bin Euro arası değişen oranlarda kayıt vergisi uygulanıyor. Düşük emisyonlu araçlara ise ülkede teşvikler veriliyor.

        Bir diğer Avrupa ülkesi Hollanda'da da KDV yüzde 21 oranında uygulanıyor. CO₂ bazlı kayıt vergisi ise 0- 15 bin Euro arasında değişiyor. Düşük CO₂’li araçlar Hollanda'da kayıt vergisinden muaf tutuluyor.

        İngiltere'de de araçlara yüzde 20 oranında KDV vergisi uygulanıyor. Ada ülkesinde, sıfır araçlardan 2 bin 500 pounda kadar kayıt vergisi alınırken, elektrikli araçlardan ise ilk yıl MTV alınmıyor. İngiltere'de Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi düşük CO₂'li araçlarda daha az oranlarda vergi alınıyor.

        Sonuç olarak, Avrupa'daki vergi yapılarına bakıldığında, çevreci araçlara güçlü teşvikler verildiği görülüyor. Ayrıca, araç fiyatlarındaki vergi yükünün ÖTV etkisi ile Türkiye’de Avrupa'dan daha yüksek olduğu sonucuna varılıyor.

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