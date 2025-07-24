Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları sil baştan değişti.

Hatırlanacak olursa, ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, önceki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmişti.

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Buna göre, en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlenmişti.

Fakat, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, ÖTV oranları yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, en düşük oran mecliste kabul edilen kanun teklifindeki yüzde 80 yerine yüzde 70 olarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirildi.

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Bir diğer dikkat çeken kısım da, bugüne kadar ÖTV oranları belirlenirken motor hacmi sınırı 1.6 litreden başlarken, artık vergi oranları belirlenirken 1.4 litreye sahip araçlar baz alınacak.

Öte yandan, yeniden belirlenen matrah değerleri de TBMM'de kabul edilen yasadan farklılık gösteriyor.

Ayrıca, elektrikli otomobiller ile plug-in hibrit güç seçeneğine sahip araçların vergi oranları da yapılan değişiklik kapsamında yeniden belirlendi.

EN DÜŞÜK ÖTV ORANI YÜZDE 70 OLDU Detaylara bakacak olursak, motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlarda matrah değeri 650 bin TL'yi aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 70 oldu. Bu silindir hacmindeki araçlarda matrah değeri 650 bin TL ile 900 bin TL arasında kalan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 75 olarak uygulanacak. 1.4 litreyi aşmayan, matrah değeri 900 bin TL-1 milyon 100 bin TL aralığındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak kalacak. REKLAM 1 milyon 100 bin TL'nin üzerinde matrah değerine sahip araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 90 olarak uygulanacak. Kaynak: Habertürk Resmi Gazete'deki karara göre, motor silindir hacmi 1.4 litre ile 1.6 litre arasında olan araçlarda oranlar ve matrahlar değişmiş durumda. Buna göre, matrah değeri 850 bin TL'yi aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 75 oldu. Bu silindir hacminde yer alıp, matrah değeri 850 bin TL ile 900 bin TL arasında kalan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. 1.4 litre ile 1.6 litre aralığındaki grupta ise, matrah değeri 1 milyon 100 bin TL-1 milyon 650 bin TL aralığındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 90 olarak belirlendi. 1 milyon 650 bin TL'nin üzerinde matrah değerine sahip araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.

PLUG-IN HİBRİTLERİN ÖTV ORANLARI DA DEĞİŞTİ TBMM'deki yasa teklifinde plug-in hibrit ve elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranları ile ilgili bir düzenleme bulunmuyordu. Fakat, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, bu iki teknolojiye sahip araçların da vergi oranlarının değiştiği görülüyor. REKLAM Bu kapsamda, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Kaynak: Habertürk Plug-in, yani şarj edilebilir hibrit otomobillerde kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, menzili ise 70 kilometre ve üzerinde olan modellerin eğer motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmez ve matrah değeri de 1 milyon 350 bin TL'yi aşmaz ise, ÖTV oranı yüzde 45 olacak. Matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşan plug-in modellerin ÖTV oranı ise yüzde 75 olarak uygulanacak. Emisyon ve menzil şartlarını yerine getiren 1.6 litre-1.8 litre aralığındaki plug-in hibrit modellerin matrah değeri de 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanlar için de ÖTV oranı yüzde 85 olarak belirlendi. ELEKTRİKLİLERDE EN DÜŞÜK ÖTV YÜZDE 25'E YÜKSELDİ Yüzde yüz elektrikli otomobillerin ÖTV oranların da dikkat çeken değişimler yaşandı.

REKLAM Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen elektrikli araçların matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayanlar için yeni ÖTV oranı yüzde 25 oldu. Kaynak: Habertürk Matrah değeri belirtilen tutarı aşan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 55 olarak uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı aşıp matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşmayanlarda ÖTV yüzde 65, matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'yi aşanlarda ise ÖTV oranı yüzde 75 olarak uygulanacak.