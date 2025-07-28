Otomotivde ÖTV bilmecesi

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde son yılların en büyük değişimi geçtiğimiz hafta yapıldı.

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Öyle ki, Türkiye'de artık içten yanmalı motora sahip bir otomobilin en düşük ÖTV oranı yüzde 70 oldu.

Yapılan değişiklik kapsamında, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni ÖTV oranları da hayata geçirildi.

Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı.

ÖTV'de yapılan yeni düzenleme kapsamında, bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık 1.4 litre motor hacmi de hesaba dahil edildi.

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Yapılan düzenlemenin kapsamının çok geniş olması ise kafaları karıştırdı. Öyle ki, özellikle bazı yerli üretim modellerin fiyatları yeni ÖTV oranları sayesinde düşerken, ithal üst segment otomobillerde ise fiyat artışları meydana geldi. İşte ortaya çıkan bu tablo, yeni ÖTV sistemine karşı sektörden farklı seslerin yükselmesine neden oldu.

ODMD: MEVCUT SİSTEM GEÇİCİ ÇÖZÜM SUNAR Yeni ÖTV oranlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından saatler sonra açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yapılan değişikliklerin sektör açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Bozkurt, "Gelişmeler neticesinde yılın ikinci yarısının artan vergiler ile otomotiv sektörü açısından çok daha zorlu geçeceği düşüncesindeyiz" dedi. ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz' Haberi Görüntüle ÖTV'nin hala motor hacmine dayalı bir sistemle belirlendiğini, vergi oranlarının artırıldığını ve yeni kademeler eklendiğini kaydeden Bozkurt, "Yapılan güncellemenin kısa sürede etkisini kaybetmesi muhtemeldir. Bu nedenle, mevcut sistem yalnızca geçici bir çözüm sunmaktadır. Kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Vergilerin düşürülmesini istiyoruz. Otomobilin üzerinde çok yüksek bir vergi yükü bulunuyor" ifadelerini kullandı. REKLAM FIAT: EGEA'YA İLK GÜNDEN İLGİ ARTTI ODMD cephesinden gelen açıklamalardan hemen sonra ise, yerli üreticilerden olumlu mesajlar gelmeye başladı. Yapılan yeni ÖTV düzenlemesi, birçok yerli otomobil gibi, Tofaş fabrikalarında üretilen Fiat Egea ailesinin fiyatlarına da düşüş olarak yansıdı. Bu kapsamda, Egea ailesi 1 milyon TL fiyat seviyesinin altına indi.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, "Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70'e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç RENAULT: MODELLERİMİZ DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK Fiat Egea gibi Bursa'da üretilen Renault modellerinde de yeni ÖTV oranları kapsamında önemli indirimler meydana geldi. Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin ÖTV oranları yüzde 80'den yüzde 75'e düştü. Bu modellerde 70 bin TL'ye varan indirimler meydana geldi. REKLAM ÖTV değişimini değerlendiren MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş 'ÖNCEDEN ALANLAR DEĞER KAZANDI' Sıfır araç tarafında değişen fiyatların, ikinci el tarafında da etkisini göstermesi bekleniyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV düzenlemesinin ikinci el piyasasını doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak, sıfır araçlardaki fiyat artışının tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirebileceğini söyledi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Yalçın, "Yüksek talep ve azalan sıfır araç rekabeti, ikinci el fiyatlarını yukarı çekecek. Önceden araç alan birey veya kurumlar ciddi değer kazanımı sağlayacak" dedi. Temmuz sonu Ağustos başında ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 4–6 arası artış beklenebileceğini belirten Yalçın, "Vergi oranlarının daha çok segmenti kapsaması, bayi ve marka tarafında fiyat politikalarında yeniden yapılanma ihtiyacına yol açacaktır" öngörüsünü paylaştı. 'İKİNCİ EL PİYASASI HIZLANACAK' Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da, belirli marka ve model sıfır araçların ulaşılabilirliğinin düşmesinin tüketiciyi doğrudan ikinci el araçlara yönelteceği tahminini paylaştı. Karakaş, "Bu talep artışı, ikinci el fiyatlarında orta vadede yüzde 5 ile yüzde 8 bandında bir yükseliş baskısı yaratabilir. Özellikle temiz, uygun fiyatlı araçların çok daha hızlı satılması bekleniyor" dedi.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş Elektrikli araçlarda artık ÖTV oranının yüzde 25’ten başlamasının da, elektrikli ikinci el araçlara ilgiyi artırabileceğini kaydeden Karakaş, "Yeni ÖTV sistemi, kısa vadede fiyatları yukarı çekerken, ikinci el piyasasında hareketliliği hızlandıracak. Tüketici alışkanlıklarında kayma yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Bu süreçte şeffaf fiyatlama, hızlı reaksiyon ve stok yönetimi, ikinci el oyuncuları için daha da kritik hâle gelecektir" ifadelerini kullandı.