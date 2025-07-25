ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni sisteme geçildi.

Artık, Türkiye'deki en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olurken, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında da kapsamlı bir değişikliğe gidildi.

Yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından, otomobil markalarının genel merkezlerinde yoğun bir fiyatları güncelleme mesaisi başladı.

Bazı markalar yeni fiyatları hızlıca devreye alırken, birçok marka ise modellerinin fiyatlarını yeni ÖTV oranlarına göre güncellemeye devam ediyor.

Markaların fiyat mesaisi devam ederken, ÖTV'deki radikal değişimin Türkiye'de en çok satılan otomobillerin fiyatlarını ne yönde etkilediğine gelin birlikte bakalım.

En başta, ÖTV'deki değişimi bir kez daha hatırlayalım.

Sıfır otomobillerin ÖTV dilimleri yapılan değişiklik ile artırıldı. Bu kapsamda, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi.

Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi.

Kaynak: Habertürk

Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da, bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dahil edilmesi oldu.

İşte tüm bunlar, bazı modellerin fiyatını düşürürken, birçok modelde fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi.

TESLA VE BYD'NİN VERGİ ORANI ARTTI

Örneğin, Haziran ayında en çok satılan otomobil olan Tesla Model Y'nin önceden yüzde 10 ÖTV diliminde kalan versiyonu, artık yüzde 25 ÖTV ile fiyatlanacak.

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Bu durum, yüzde yüz elektrikli modelin fiyatını 250 bin TL'den fazla artıracak. Bir başka deyişle, otomobilin vergisiz fiyatı değişmezken, ödenecek verginin artacak olmasından dolayı, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselecek.

Tesla'daki fiyat artışına karşın, Haziran'da en çok satılan ikinci otomobil olan VW T-Roc'un vergi oranı değişmeden yüzde 80'lik dilimde kalacak.

Türkiye'de yatırım hazırlığında olan BYD'nin plug-in hibrit teknolojisine sahip modeli Seal U Dm-i da fiyatı artacak başka bir model. Önceden yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan otomobilin ÖTV oranı yapılan değişiklik ile yüzde 45'e yükseldi. Bu da aracın fiyatını 240 bin TL'den fazla artırdı.