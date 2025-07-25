ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
Otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında değişmesi, gözlerin araç fiyatlarına çevrilmesine yol açtı. Özellikler bazı yerli üretim otomobillerde vergi oranlarının düşmesi sonucu indirimler meydana gelirken, üst segment otomobillerde ise dikkat çeken fiyat artışlar yaşandı. Bazı otomobillerin ise vergi oranları değişmeden aynı kaldı. ÖTV'de sil baştan yaşanan değişimin etkilerini Türkiye'de en çok satılan otomobiller üzerinden analiz ettik. Yiğitcan Yıldız yazdı....
Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yeni sisteme geçildi.
Artık, Türkiye'deki en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olurken, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında da kapsamlı bir değişikliğe gidildi.
Yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından, otomobil markalarının genel merkezlerinde yoğun bir fiyatları güncelleme mesaisi başladı.
Bazı markalar yeni fiyatları hızlıca devreye alırken, birçok marka ise modellerinin fiyatlarını yeni ÖTV oranlarına göre güncellemeye devam ediyor.
Markaların fiyat mesaisi devam ederken, ÖTV'deki radikal değişimin Türkiye'de en çok satılan otomobillerin fiyatlarını ne yönde etkilediğine gelin birlikte bakalım.
En başta, ÖTV'deki değişimi bir kez daha hatırlayalım.
YENİ ORANLAR GELDİ
Sıfır otomobillerin ÖTV dilimleri yapılan değişiklik ile artırıldı. Bu kapsamda, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi.
Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi.
Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da, bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dahil edilmesi oldu.
İşte tüm bunlar, bazı modellerin fiyatını düşürürken, birçok modelde fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi.
TESLA VE BYD'NİN VERGİ ORANI ARTTI
Örneğin, Haziran ayında en çok satılan otomobil olan Tesla Model Y'nin önceden yüzde 10 ÖTV diliminde kalan versiyonu, artık yüzde 25 ÖTV ile fiyatlanacak.
Bu durum, yüzde yüz elektrikli modelin fiyatını 250 bin TL'den fazla artıracak. Bir başka deyişle, otomobilin vergisiz fiyatı değişmezken, ödenecek verginin artacak olmasından dolayı, Model Y'nin fiyatı 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselecek.
Tesla'daki fiyat artışına karşın, Haziran'da en çok satılan ikinci otomobil olan VW T-Roc'un vergi oranı değişmeden yüzde 80'lik dilimde kalacak.
Türkiye'de yatırım hazırlığında olan BYD'nin plug-in hibrit teknolojisine sahip modeli Seal U Dm-i da fiyatı artacak başka bir model. Önceden yüzde 30 ÖTV diliminde yer alan otomobilin ÖTV oranı yapılan değişiklik ile yüzde 45'e yükseldi. Bu da aracın fiyatını 240 bin TL'den fazla artırdı.
YERLİ MODELLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ
ÖTV'deki kapsamlı değişiklik, özellikler yerli üretim bazı modellerin fiyatına indirim olarak yansıdı.
Önceden yüzde 80 ÖTV diliminde yer alan Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea'nın baz versiyonları yüzde 70 ve yüze 75'lik dilimlere girebildikleri için, bu modellerde ortalama 50 bin TL kadar indirim meydana geldi.
Citroen C4X gibi bazı ithal modeller de söz konusu indirimin yaşandığı modeller arasında.
TOGG'UN FİYATI 200 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE YÜKSELDİ
Haziran ayında en çok satılan 7'inci otomobil olan yerli markamız Togg'u T10X modeli de fiyat artışına maruz kalan araçlar arasında.
T10X'in ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldiği için, aracın giriş versiyonu olan V1 RWD standart menzil tam 200 bin TL kadar pahalılandı.
En üst versiyon T10X olan V2 RWD uzun menzilde ise 250 bin TL kadar fiyat artışı yaşandı.
SAKARYALI COROLLA SINIRDA KALDI
ÖTV'deki sistem değişikliği, önceden limit sorunu bulunmayan bazı modellerin artık vergi sınırında kalmasına yol açtı. Örneğin Toyota Corolla'nın 1.5 Vision Plus versiyonu bu modeller arasında yer alıyor. Söz konusu otomobilin vergisiz fiyatı 902 bin 778 TL seviyesinde.
Eğer Toyota Türkiye ekibi otomobilin vergisiz fiyatını 2 bin 778 TL kadar düşürüp 900 bin TL'nin altına çekebilirse, otomobilin vergi oranı yüzde 75'e düşüp fiyatı 50 bin TL kadar ucuzlayacak.
Aksi takdirde Corolla yüzde 80 ÖTV dilimde kalmaya devam edecek ve fiyatında herhangi bir değişim olmayacak.
ALMAN SEDANA 700 BİN TL ZAM
ÖTV'nin fiyatlardaki etkisini anlamak adında, Haziran'da en çok satılanlar listesine 37'inci sırada giren Skoda Superb'e de mercek tutmakta fayda var. Superb'in 1.5 TSI Premium modeli önceden yüzde 80 ÖTV diliminde yer alırken, artık yüzde 90 ÖTV dilimine geçiş yaptı. Dolayısı ile aracın fiyatı 180 bin TL'ye yakın arttı.
Benzer şekilde, Haziran ayında Türkiye'nin en çok satılan 40'ıncı otomobili olan BMW 5 Serisi de dikkat çeken bir fiyat artışı yaşadı.
1.6 litre motorlu 5 Serisi M Sport'un ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 100'e yükseldi. Vergi oranının 20 puan artması, 5 Serisi'nin fiyatını tam 700 bin TL'den fazla yükseltti.