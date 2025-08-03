Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Benfica'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.
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Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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4 YILLIK ANLAŞMA
Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
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5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE KAZANACAK
Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.
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Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.
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KEREM'DEN BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST
Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.
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