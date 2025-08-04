Kirada tavan zam oranı belli oldu

TÜİK, temmuz ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde ağustos ayında tavan yüzde 41,13 olarak uygulanabilecek.

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2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.