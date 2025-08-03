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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa kupalarında 'kura' zamanı! - Futbol Haberleri

        Avrupa kupalarında 'kura' zamanı!

        Ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un temsil ettiği Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Pazartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:23
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        Avrupa'da 'kura' zamanı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları 4 Ağustos Pazartesi günü (yarın) çekilecek.

        İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

        Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

        Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

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