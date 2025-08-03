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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta hedef 7 transfer! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!

        Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlı yönetim, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy'un da takımdan ayrılmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:16
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin ardından morallerin düşük olduğu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy'un da ayrılmasıyla birlikte mevcut eksiklere 2 yeni bölge daha eklenirken, yönetim düğmeye bastı.

        • 3

          Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde 2 yeni futbolcuyu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

        • 4

          Yönetimin, 2 yeni ismi 7 Ağustos'a oynanacak St. Patrick's maçına yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.

        • 5

          Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak St. Patrick's maçı için UEFA'ya kadro bildirimini yaptı ancak Beşiktaş'ın karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar listede iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

        • 6

          Öte yandan siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kadar 6-7 transfer daha yapmayı planlıyor.

        • 7

          Siyah-beyazlıların, sağ - sol kanat, 6 numara, stoper, sağ ve sol bek ile santrfora takviye yapacağı kaydedildi.

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