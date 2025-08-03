Galatasaray'da imza törenine Ederson damgası!
Galatasaray'ın Osimhen ve Sane için düzenlediği imza törenine Ederson tezahüratları damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park tribünlerini Ederson sesleriyle adeta inletirken, bu durum Osimhen ve Sane'yi de gülümsetti.
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Galatasaray, tüm dünyada büyük yankı uyandıran transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için RAMS Park'ta görkemi bir imza töreni düzenledi.
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Stadyumdaki törene sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Dursun Özbek'in konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı.
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Taraftarlar, hep bir ağızdan "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tempo tutmaya başlarken, tüm stadyum bu tezahüratla inledi.
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Ederson tezahüratları sonrası şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sane ve Osimhen'e bu durum anlatıldığında ise ikili gülümseyerek tepki verdi.
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Öte yandan Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.
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Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.
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Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
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GARDI'DEN EDERSON YANITI!
Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.