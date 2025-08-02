Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan barışma işareti

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış, inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Bu yıl yollarını yeniden ayıran çift, son olarak Devrim Özkan’ın yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

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Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Lucas Torreira, sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle gösterdi. Aynı hareket, kısa süre sonra maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Özkan'ın, Torreira ile aynı hareketi yaparak paylaşımda bulunması, "Yoksa yeniden mi bir aradalar?" yorumlarına neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.

Fotoğraflar: Instagram, AA