Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgilerinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği merak konusu oldu.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak elenmişti.

REKLAM advertisement1

Alınan skorların yanı sıra sergilenen kötü futbol, camianın tepkisini çekerken eleştirilerin odak noktasında ise Ole Gunnar Solskjaer vardı. Norveçli hoca, maçın ardından geleceği ile ilgili konuşurken "Biz bir maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Şu an ihtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.

REKLAM ST. PATRICK'S MAÇINDA GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK Siyah-beyazlı yönetimden de maçtan sonra bir hamle gelmezken Solskjaer'in Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak St. Patrick's maçında takımın başında olması bekleniyor. Bu maçlarda ve Süper Lig'in ilk haftalarında alınacak skorlar Solskjaer'in geleceği açısından büyük önem taşıyacak.

NURİ ŞAHİN GÜNDEMDE YOK Diğer yandan dış basın kaynaklı çıkan Nuri Şahin iddilarının ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kurmaylarının farklı bir hocayla henüz bir temas kurmadığı da vurgulandı. Beşiktaş Kulübü de basında çıkan Nuri Şahin iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."