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        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!

        Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil savrularak hurdaya döndü. Korkunç kazada 68 yaşındaki Arif Öztürk ile 65 yaşındaki eşi Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı faciaya ilişkin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:23
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        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü Arif Öztürk (68) ve yanındaki eşi Ayşe Öztürk'ün (65) öldüğü, akrabaları Ayşe K.’nin (47) ise yaralandığı kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

        Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi istikametine geçmeye çalışan Arif Öztürk yönetimindeki otomobile, Uşak'tan İzmir yönüne giden Ali G.'nin (53) kullandığı yolcu otobüsü çarptı. Savrulan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve akrabaları Ayşe K. ağır yaralandı.

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        Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi otobüs yolcuları arasında bulunan bir doktor yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayşe K. ise Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe K.'nin tedavisinin sürdüğü durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Ali G. gözaltına alındı.

        Öte yandan kazanın yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kavşağa girdiği sırada yolcu otobüsünün çarpması ve otomobilin savrulması yer aldı. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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