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        Haberler Dünya Brezilya'dan Trump'a yanıt | Dış Haberler

        Lula da Silva: ABD'ye yanıt vermek için çalışma yürütüyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'nin gümrük vergisi kararına yanıt vermek için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.08.2025 - 23:47 Güncelleme: 03.08.2025 - 00:30
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        Brezilya'dan Trump'a yanıt
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        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzalamıştı.

        ABD'den yapılan açıklamada, Brezilya'nın ABD'nin ekonomisi ve dış politikası açısından tehdit olduğu ifade edilmişti.

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'ye yanıt vermek için çalışma yürüttüklerini duyurdu.

        X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Silva "Her zaman diyaloğa açık olduk. Brezilya'nın yönünü tayin eden Brezilya halkı ve Brezilya kurumlarıdır. An itibarıyla; ekonomimizi, işletmelerimizi ve çalışanlarımızı korumak ve ABD'nin gümrük önlemlerine karşılık vermek için çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        BREZİLYA'DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

        Brezilya’nın çeşitli kentlerinde ABD’nin uyguladığı yüzde 50’lik gümrük tarifelerine karşı protesto gösterileri düzenledi.

        Brezilya basınında yer alan habere göre, başta başkent Brazilya olmak üzere Sao Paulo ve Rio de Janeiro’da toplanan binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya’ya yönelik gümrük vergilerini protesto etti.

        Gösterileri, Brezilya Ulusal Öğrenciler Birliği (UNE) organize etti. Katılımcılar, ABD'nin çeşitli kentlerdeki konsoloslukları ile elçiliklerine yürüyüş düzenledi.

        Protestolara çok sayıda vatandaşın yanı sıra sosyal hareketler ve akademisyenler de destek verdi.

        Eylemciler, taşıdıkları döviz ve pankartlarda "Trump, halkın düşmanı", "Brezilya egemen bir ülke" ve "Ne yapacağına sadece Brezilyalılar karar verir" mesajlarını öne çıkardı.

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        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan ABD’ye karşı net bir tutum almasını isteyen göstericiler, hükümete destek verdi.

        Akademisyen Leonardo Cesar de Moura, buradaki konuşmasında, ABD’nin uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerinin Brezilya'nın içişlerine doğrudan müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

        Moura, "Ne yapılacağına yalnızca biz karar veririz. Kendini diğer tüm ülkelerin üstünde gören yabancı bir liderin, Brezilya demokrasisini vesayet altına alma hakkı yoktur." diye konuştu.

        Öte yandan protestolar sırasında, Trump ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kuklaları yakıldı ve ABD bayrağı ateşe verildi.

        ABD yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

        Lula da Silva, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükselten ABD Başkanı Trump'ı açıkça eleştirmekten endişe duymadığını bildirmişti.

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