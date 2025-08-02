İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde: 40 milyon euro iddiası!
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara ile Premier Lig'den Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
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Transfer döneminde Avrupa devlerinin transfer listesine giren Gabriel Sara için flaş bir iddia geldi.
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CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazır.
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Aston Villa'nın orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edildi.
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Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.
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Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon Euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.
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2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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