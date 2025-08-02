Alanya’da dünyaca ünlü pahalı markalarının taklit ürünlerinin satıldığı iddia edilen bir mağazaya jandarma ve marka avukatı tespite gitti. Mağazanın içinde bulunduğu çarşı karıştı. Avukatı linç etmek isteyenler cansız manken ve demir sandalyelerle jandarmaya da saldırdı. 6 kişinin tutuklandığı olayda sopa, cansız manken, demir sandalye silah sayılırken 13 şüpheli hakkında 18 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı kamu adına davacı, Avukat Alperen Erdoğan ve 3 jandarma personeli müşteki bir jandarma ise mağdur sıfatıyla yer alırken 13 kişinin ise şüpheli olduğu belirtildi. İddianameye göre olay şöyle gerçekleşti; dünyaca ünlü lüks markaların taklitlerinin Alanya’da bir kapalı çarşıda satıldığı iddiasıyla mahkemeye başvuran marka avukatı, arama ve el koyma kararı verilmesinin ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personelleri ile birlikte çarşıya gitti.

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CANSIZ MANKEN SİLAH SAYILDI

Taklit ürünlerin satıldığı iddia edilen mağazaya jandarma ve avukat birlikte girince çarşı karıştı. İçeride söz konusu markaların taklit ürünlerinin olup olmadığı yönünde tespit çalışması yapılırken tehdit ve küfürler havada uçuştu. O sırada mağaza önünde toplanan çarşıdaki kalabalık avukatı linç etmek istedi. Jandarma sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Jandarma personeli ve avukat işlerini bitirip dışarı çıktığında gerilim artmıştı. Avukata ve jandarmaya sopa ve cansız mankenlerle sinkaflı küfürler ederek saldırdılar. Savcı iddianamede bu kısmı anlatırken olayın yaşanma biçimi açısından sopa ve cansız mankenin silah sayıldığını belirtti.

.png “JANDARMAYA DEMİR SANDALYEYLE SALDIRDI” Şüphelilerin kalabalık oluşturup ortak hareket ettikleri ve Cuma K., Musa K., Bayram K., Metin K. ve Turan K.'nın avukat ve jandarma personelinin görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla yumruk ve tekme atarak saldırdıkları kaydedildi. Şüphelilerden Mehmet K.'nın olaylara müdahale eden iki jandarma görevlisini görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla demir sandalye ile yaraladığı ve sandalyenin bu noktada silah sayıldığı vurgulandı. O anları ifadesinde anlatan jandarma personeli, “Olaya müdahale ederken bir anda arkadan bulunduğumuz bölgeye sandalye attılar. Atılan sandalye bizim arkamıza düşmüştür. Üzerimize sandalye atan şahsı o hengâmede görmedim. Daha sonra arkamı döndüğümde ‘O sandalyeyi üzerimize kim attı, ne yapıyorsunuz siz ben görevliyim burada!’ dediğimde, şahsıma hitaben tanımadığım şahıslar sinkaflı küfürler ederek ‘Sizler vatan hainisiniz, hepiniz İsrail’in köpeğisiniz’ dediler ve avukata da yumruklarla saldırdılar” şeklinde konuştu. “BAYGINLIK GEÇİRDİM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM” Bir diğer jandarma personeli ise avukatı saldırıya karşı korudukları esnada darbe aldığını anlatarak, “Baş bölgeme bir şey isabet etti; ensemde kızarıklık, baş dönmesi, baygınlık ve yoğun baş ağrısı oluştu. Tıbbi geçmişimde 2021 yılında beyin kanaması ve yoğun bakım geçmişim bulunduğundan, kafama alınan bu darbe hayati risk taşımakta olup ölüm tehlikesi geçirmeme sebebiyet vermiştir. Buna rağmen elimi başıma koyarak avukatı korumaya devam ettim. Ağrılarım geçmeyince amirlerimden izin alarak hastaneye gittim. Doktorlar, geçmiş sağlık öyküm nedeniyle acil beyin tomografisi istedi. Tarafıma bu saldırıyı gerçekleştiren ve kitleyi provoke eden şahıslardan şikayetçiyim” dedi.

“BİRBİRLERİNİN EYLEMLERİNİ DESTEKLEDİLER” Ayrıca görüntü analizleri yapılarak şüphelilerin jandarma ve avukata yönelik sarf ettiği sinkaflı küfürler ve tehditlere iddianamede yer verildi. Olay esnasında kalabalık bir grup olarak birlikte hareket ettiği belirtilen şüphelilerin birbirlerinin eylemlerini destekledikleri kaydedildi. Jandarma personeli ve avukatın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken olayı doğrulayıp şikayetçi oldukları belirtildi. Bir jandarmanın şikayetçi olmadığına dikkat çekildi. Ancak mağdur sıfatı olan bir jandarma personelinin şikayetçi olmadığı kaydedildi. Olay günü gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamı suçlamayı reddetti ancak çıkarıldıkları Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandılar. 18 YIL 1 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ Sonradan ifadeleri alınan 2 kişi savunmalarında suçlamaları reddetti. Diğer 4 şüpheli ise savunmalarında sadece sözlü olarak eylemde bulunduklarını kabul etti. “Zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlarından 6 yıl 5 ay 15 günden 18 yıl 1 ay kadar hapis cezası istendi. Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken ilk duruşma için 3 Eylül’e gün verdi.