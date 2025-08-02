İhracatta temmuz rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun’da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadesini kullandı.

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Ticaret Bakanı Bolat, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor" diye konuştu.

İthalat yüzde 5,4 artışla 31,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 9 ayın en düşük ticaret açığı verildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 79,53 oldu.