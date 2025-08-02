ABD'li Kongre üyesi Khanna'dan "Filistin'i tanıma zamanı geldi" mesajı

Khanna, X hesabından Jewish Insider gazetesinin bir haberini paylaştı.

Söz konusu haberde, ABD'li 11 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin, Filistin devletinin tanınması çağrısıyla ABD yönetimine mektup gönderdiği bilgisi yer alıyor.

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Khanna, bu haberin "sabotaj" amaçlı sızdırıldığını öne sürerek, bunun işe yaramayacağını ifade etti.

Eylül ayındaki BM toplantısı öncesi Filistin'in tanınması konusunda destek toplayıp girişimde bulunacaklarını paylaşan Khanna, "Filistin devletinin tanınması artık zamanı gelmiş bir fikirdir. Meslektaşlarımın buna tepkisi çok büyük oldu." açıklamasında bulundu.

ABD'li Demokratlardan Trump'a Gazze'deki savaşı bitirme çağrısı

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'nden 4 Demokrat üye, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze konusunda bir mektup gönderdi.

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Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Gregory Meeks, Rosa DeLauro, Jim Himes ve Jamie Raskin imzalı mektupta, Trump'a, "Gazze'deki savaş, çok derin bir insani kriz, coğrafi istikrarsızlık ve taraflar için vahim bir risk halini aldı. Amerikan diplomasisinin tüm ağırlığını bu çatışmaya acil, kesin ve kalıcı bir son getirmek için koymaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Gazze'deki savaşın sürmesinin insani felaketi artırdığına işaret edilen mektupta, "(Trump'a hitaben) Daha fazla gecikmeden İsrail, Filistinli liderler, bölgesel paydaşlar dahil tüm ilgili tarafları tekrar müzakere masasına getirmelisiniz." ifadesi yer aldı. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve Gazzelilerin yaşadığı açlık ve insani dram, dünya siyasetindeki Filistin politikalarında da değişim yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i tanıyacaklarını belirtirken, Kanada da bu yolda adım atarak ABD Başkanı Trump'ın tepkisini çekti. Slovenya, İsrail'e silah satışını durduran ilk AB ülkesi olarak simgesel bir adım attı. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi durumunda, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi. Starmer, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmemesi ve iki devletli çözümü kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Malta da Filistin'i tanıyacağını duyurdu.