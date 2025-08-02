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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü - İş-Yaşam Haberleri

        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü

        Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde düğüm çözüldü. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş kamu çerçeve protokolüne imza attı

        Giriş: 02.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.08.2025 - 14:04
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        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
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        Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde son aşamaya gelindi, anlaşma sağlandı.

        31 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmede işveren 5. teklifini sundu.

        İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş kamu çerçeve protokolüne imza attı.

        KAMU İŞÇİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Kamu işçisinin ücretini 2025 ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 lira seyyanen zam, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, 2026 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam yapılacak.

        Sendikacılar, 2025 yılı ikinci 6 ayda verilecek aylık 1500 lira seyyanen zamla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14’e çıkmış olacağını belirtiyor.

        Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanların ücreti 1400 liraya çekilecek. Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın üzerindeki herkese 40 lira zam yapılacak.

        İkinci, üçüncü ve dördüncü 6’şar aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon teklif edilen zam oranını aşarsa bu fark ocak ayında kamu işçisinin ücretine yansıtılacak.

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