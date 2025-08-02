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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik magandaları baltayla saldırdı | Son dakika haberleri

        Ankara'da trafikte maganda dehşeti: Baltaya saldırdı

        Ankara'da bir otomobilde bulunan kişiler, trafikte önünü kestikleri araca baltayla saldırdı. Araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından inceleme başlatan polis, baba-oğul olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Mağdur sürücü A.Y., yaşanan dehşet anlarını anlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla olaya ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.08.2025 - 12:50
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        Trafik magandaları baltayla saldırdı
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        Ankara'da trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldıran baba-oğul, polisin çalışması ile tespit edilerek gözaltına alındı.

        Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kişi, trafikte A.Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi. A.Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı.

        BAGAJDAN ALDIKLARI BALTAYLA VURDU

        2 kişi, aracın bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına vurdu. A.Y., bu sırada yola devam etti. Saldırı, araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kişinin saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı açıklamada, olaya karışan V.K. ve T.K.'nin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, V.K.'nin psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

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        "ŞERİT İHLALİ YAPTI, KORNA ÇALDIM"

        Mağdur sürücü A.Y. polisteki ifadesinde çalıştığı şirkete ait araç ile seyir halindeyken bir sürücüye şerit ihlali nedeniyle korna çaldığını, bunun üzerine sürücünün kendisini takip ettiğini ve önünü kestiğini, araçtan inen 2 kişinin tehditte bulunduğunu ve aracın ön ve yan camına balta ile zarar verdiğini belirtti.

        BABANIN 6, OĞLUNUN 3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Polisin yaptığı çalışmada araca baltayla saldıranların V.K. ve oğlu T.K. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda; şüpheliler V.K. ve T.K. Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Caddesi'nde olayda kullandıkları balta ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden V.K.'nin 6, T.K.'nin 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        EHLİYETİNE EL KONULDU

        Şüpheliler hakkında "Tehdit", ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca araç sürücü V.K.'nin ehliyetine el konuldu ve şüpheliye ehliyeti yanında bulundurmamak, güvenlik nedeni veya başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamaktan idari para cezası uygulandı.

        *Haberin videosu AA tarafından servis edilmiştir.

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