Trump, İstatistik Bürosu Başkanı'nı kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin beklenenden daha düşük oranlarda açıklanmasının ardından, söz konusu istatistiğin hazırlanmasından sorumlu olan kurumun başındaki ismin görevden alınması talimatını verdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Başkanı Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini belirtti.

REKLAM advertisement1

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Başkanı Erika McEntarfer

Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.

REKLAM

'RAKAMLAR SİYASİ AMAÇLA MANİPÜLE EDİLEMEZ'

Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez" ifadesini kullandı.

Tarım dışı istihdamın temmuzda 73 bin kişi artmasını "bir şok" olarak nitelendiren Trump, mayıs ve haziran aylarına ilişkin revizyonları da "büyük bir hata" olarak yorumladı ve yılın ilk yarısında da "benzer şeylerin hep olumsuz yönde yaşandığını" savundu. 'POWELL EMEKLİYE AYRILMALI' Trump, "Ekonomi, Fed'in de bu kez faiz oranlarıyla oyunlar oynamasına rağmen Trump döneminde patlama yaşıyor. Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri iki kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç' Powell da emekliye ayrılmalı" değerlendirmesinde bulundu. 'BUGÜNKÜ İSTİHDAM VERİLERİ HİLELİYDİ' Truth Social hesabından konuyla ilgili yaptığı bir diğer paylaşımda ise Başkan Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi" yorumunda bulundu. REKLAM Geçen yıl başkanlık seçimlerinin ardından 15 Kasım 2024'te istihdam verilerinde büyük bir aşağı yönlü revizyon yapıldığına işaret eden Trump, bunun "tam bir dolandırıcılık" olduğunu ileri sürdü.

Trump, "Ama iyi haber şu ki, ülkemiz harika gidiyor." ifadesine yer verdi. İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4.1'den 4.2'ye çıktı. Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürüldü.