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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da büyük şölen: Osimhen ve Sane sahnede! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da büyük şölen: Osimhen ve Sane sahnede!

        Galatasaray'ın hazırlık maçında Lazio ile yapacağı maç öncesinde taraftarlar tüm biletleri tüketti. Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni büyük bir coşkuya sahne olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 13:42 Güncelleme: 02.08.2025 - 14:17
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        Galatasaray'da büyük şölen günü!
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        Galatasaray'da bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde inanılmaz anlar yaşanacak. Sarı-kırmızılılar 21.00'de başlayacak karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek.

        KAPALI GİŞE

        Ardından da taraftarların beklediği Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan 50 bin bilete adeta akın ederken RAMS Park'ı kapalı gişe yapacak.

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        OSIMHEN İÇİN TANITIM VİDEOSU

        Galatasaray, Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir tanıtım videosu paylaştı.

        Osimhen için İstanbul Boğazı'nda ve Galatasaray Adası'nda çekilen tanıtım videosu büyük beğeni toplarken devamının da geleceği ifade edildi.

        OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

        Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak.

        5 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ

        Görkemli bir törenle 50 bin taraftarın önünde imza atacak olan 2 dünya yıldızı, büyük bir ses getirecek. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

        Böylece imza törenini ve Lazio maçını önemli bir gelir kaynağına dönüştürecek olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in bonservisine destek sağlayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk Lazio önünde birçok isme şans verecek.

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