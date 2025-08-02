Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması, kamu kurumlarına yönelik dijital sızmalarla gerçekleştirilen organize bir suç ağını gün yüzüne çıkardı. Sanık sayısının 199’a ulaşması, soruşturmanın yalnızca bireysel değil, sistematik bir yapıya işaret ettiğini ortaya koydu.

Milli Eğitim, YÖK, BTK, Göç İdaresi ve üniversite sistemlerine yapılan sızmalarla sahte mezuniyetler, not değişiklikleri, sınav sonucu manipülasyonları ve kişisel veri ihlalleri gerçekleştirildi.

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Soruşturmada ismi geçen dikkat çekici kişilerden biri de “Nizam-ı Cedid Derneği” Genel Başkanı ve siyasetçi Nizam Perk oldu. Atatürk Üniversitesi mezunuymuş gibi sisteme kaydedilen Perk’in, gerçekte hiçbir yükseköğretim kaydının bulunmadığı belirlendi.

Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi! Haberi Görüntüle

SAHTE E-İMZA İLE KAMUYA SIZMA

Organize yapı, çok sayıda kamu görevlisinin kimlik bilgilerini kullanarak sahte e-imzalar üretti. Bu e-imzalarla Gazi, Atatürk, Ege ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile BTK, MEB, YÖK ve Göç İdaresi sistemlerine giriş sağlandı. Mezuniyet kayıtları oluşturuldu, not ortalamaları değiştirildi, ehliyet sınavları manipüle edildi. ZATR ve TÜRKTRUST gibi elektronik sertifika sağlayıcılar üzerinden alınan e-imzaların çoğunda “yüz yüze kimlik tespiti yapılmıştır” onayı verildi. Kamera kayıtları, IP-port eşleşmeleri ve banka dekontlarıyla eylemler delillendirildi.

REKLAM Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı Haberi Görüntüle SAHTE MEZUNİYETLER VE ÜNİVERSİTE KAYITLARI Atatürk, Gazi, İnönü, Ege ve Yıldız Teknik üniversiteleri üzerinden çok sayıda sahte mezuniyet kaydı oluşturuldu. YÖKSİS ve e-Devlet üzerinden görünür hale getirilen bu kayıtlara diploma numarası, not ortalaması ve mezuniyet tarihi eklendi. Bazı belgeler tek bir şablondan çoğaltıldı. Örneğin, Abdullah Doğan’ın düzenlediği bir belgede üç farklı şahsın adı yer aldı. SİYASİ İTİBAR MI, SAHTE MEZUNİYET Mİ? Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun gösterilen Nizam Perk, savcılıktaki ifadesinde hiçbir yükseköğretim kaydının olmadığını, sisteme eklenen kayıttan ancak ifadesi sırasında haberdar olduğunu belirtti. E-Devlet şifresinin muhasebecisinde de olduğunu, sorgulamaların kendi bilgisi dışında yapılmış olabileceğini savundu. Siyasi kimliği nedeniyle itibar suikastine uğradığını iddia etti. REKLAM Ancak iddianameye göre; mezuniyet kaydı, Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanı adına sahte e-imzayla oluşturuldu. YÖK, Perk’in sistemlerinde hiçbir kayıt bulunmadığını yazılı olarak bildirdi. Mezuniyet sorgulamaları, Nizam-ı Cedid Derneği’ne ait internet hattı üzerinden yapıldı. Perk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ikinci iddianamesinde yer alan 65 sanıktan biri.

USULSÜZ LİSE MEZUNİYETLERİ DE YAPILDI Sahte e-imzalar, lise diploması oluşturmak amacıyla da kullanıldı. Ahmet Sarı adına çıkarılan sahte e-imza ile MEB sistemine girilerek 4 kişiye usulsüz mezuniyet kaydı oluşturuldu. Kayıtlar, 5 Kasım 2024’te sistemden silindi. Mezun gösterilen isimler şunlardı: • Adem Şenol – Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi • Songül Alak – Açık Öğretim Lisesi • İskan Canat – Cumhuriyet Anadolu Lisesi • Mıhyeddin Yakışır – Anafartalar Anadolu Lisesi EHLİYET SINAV SONUÇLARI DEĞİŞTİRİLDİ Milli Eğitim Bakanlığı sistemine yapılan yetkisiz erişimlerle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınav sonuçlarında başarısız notlar başarılıya çevrildi. İşlemler, MEB’de ilgili daire başkanı adına çıkarılan sahte e-imza ile yapıldı. Manipülasyon yapılan bazı isimler ve puanları şöyle: REKLAM • Mahsun Kaya: 60 → 78 • Bayram Çetin: 52 → 72 • İbrahim Köse: 44 → 74 • Cengiz Daban: 22 → 72 Ayrıca Mehmet Koç, Yusuf Bender, Süleyman Demir, Mehmet Çomakcı, Hamza Yüksel, Fatma Şenyüz, Alperen Efe Kadıroğlu, Eyyüp Avcıbaşı, Cengiz Akkılıç, Ergün Dinler, Salih Dağdelen, Seher Ensari, Ali Kama ve Cengiz Kendirci gibi 100’den fazla kişinin notları 70-80 aralığına çekildi. Çoğu şüphelinin, not değişikliğinden hemen sonra e-Devlet üzerinden başvuru yaptığı ve kısa sürede ehliyet aldığı tespit edildi.

YAPININ MERKEZİNDEKİ ŞÜPHELİLER Soruşturma kapsamında şüpheliler; sahte kimlikler ve başkasına ait bilgilerle e-imza üretimi yaptı, kamu sistemlerine erişti, mezuniyet kaydı, not güncellemesi, öğrenci kaydı ve adres bilgisi değişikliği işlemleri gerçekleştirdi. Eylemler; şahısların kendi GSM hatları üzerinden sisteme yaptıkları girişler, kamera kayıtları ve para transferleriyle delillendirildi. İşte o şüphelilerden bazıları ve eylemleri: REKLAM • Ziya Kadiroğlu: 38 farklı IP üzerinden kamu sistemlerine sızdı. Sahte diploma, not değişikliği ve kişisel veri temini gibi birçok eylemin merkezinde yer aldı. BTK, YÖK ve üniversite sistemlerine erişim sağladı. • Gökay Celal Gülen (Alex): TUZEM Akademi üzerinden sahte e-imza ve diploma ağı kurdu. Sisteme sızma planları, kamuya ait dokümanlar ve savunma stratejisi materyallerine yansıdı. Tehdit, koordinasyon ve finans süreçlerinde aktif rol aldı. • Zeynep Karacan: TUZEM Akademi’nin resmi sahibi. Sahte belgelere dair yazışmalar, kamera kayıtlarının silinmesi ve savunma hazırlıkları gibi delillerle suçun merkezinde yer aldığı tespit edildi. • Halil Erkoç: TÜRKTRUST Adana bayisinde 16 sahte e-imza başvurusuna onay verdi. Ödemeleri şahsi banka ve kredi kartlarıyla yaptı. Ağın finansal yürütücülerinden biri olarak kayda geçti.

• Mıhyeddin Yakışır: 6 farklı sahte kimlik bilgisiyle e-imza başvurusu yaptı. TUZEM Akademi’deki işlemlerin aktif katılımcısıydı. Kimlik tespiti ve başvuru anlarına ilişkin kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. REKLAM • Yaren Özkarakaş: Üç farklı kamu görevlisi adına çıkarılan sahte e-imzaların ödemesini yaptı. Banka dekontları ve HTS analizleriyle 8 GSM hattı üzerinden örgütsel irtibat kurduğu tespit edildi. Sadece ödeme değil, operasyonel temas da sağladı. • Yelda Boğa: Sahte mezuniyet belgelerinde kendi vesikalık fotoğrafları kullanıldı. E-TUĞRA elektronik imza firmasıyla doğrudan temas sağladı ve sistemsel açığın oluşmasına katkı sundu. • İsa Can Erdem: Göç İdaresi’ne ait bir kamu görevlisinin adı kullanılarak oluşturulan sahte e-imzanın aktivasyonunu gerçekleştirdi. Bu eylem, kamu sistemlerine sızma sürecinde kritik eşik olarak değerlendirildi. BELGELER 250 BİN TL’DEN BAŞLIYOR Sahte diplomalar 250 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında fiyatlandırıldı. Bazı ödemeler kripto para ile yapıldı. Ödemeler, Yaren Özkarakaş ve Halil Erkoç gibi isimlerin hesapları üzerinden yürütüldü. Yazışmalarda “Hocam sistem aktif” ve “Sorguda çıkıyor” gibi ifadeler yer aldı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR Yeni adli yılla birlikte üçüncü iddianamenin hazırlanması ve yeni gözaltıların gündeme gelmesi bekleniyor. Savcılığın, şüphelilerin dijital materyalleri, ifadeleri ve log kayıtları üzerindeki derinlemesine incelemesi sürüyor. DİJİTAL DÜNYA VE YENİ TEHDİTLER Bu dosya, birkaç kişinin sahte diploma peşinde koştuğu basit bir dolandırıcılıktan ibaret değil. Devletin dijital altyapısına karşı kurulmuş organize ve hiyerarşik bir suç yapısıyla karşı karşıyayız. Kimlik doğrulama süreçlerinin yalnızca “yüz yüze görüşme yapıldı” butonuna sıkıştırılması, sistemin güvenlik açıklarını gözler önüne seriyor. Dijital devletin kırılganlığı; hem teknik altyapıdaki eksikliklerden hem de insan kaynaklarındaki zafiyetlerden beslenen bu yapılarla birlikte yeniden ele alınmak zorunda.