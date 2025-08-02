Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun transferi hızlıca bitirmek istediği öne sürüldü
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, kanat transferi için Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergileyen milli yıldız için sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürüyor.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kerem Aktürkoğlu transferinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yönelecek.
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Habere göre, Kerem Aktürkoğlu transferinde zamanlama önemli bir faktörken Fenerbahçe'nin listesinde iki kanat oyuncusu daha bulunuyor.
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Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 54 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 16 gol ve 13 asist yaptı.
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