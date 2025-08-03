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        Haberler Dünya ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası | Dış Haberler

        ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası

        7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de son günlerde derinleşen açlık kriziyle birlikte ABD Başkanı Trump'ın "Gazze'ye 60 milyon dolar yardım gönderdik ama kimse bize teşekkür etmedi" yönündeki açıklamaları gündem olmuştu. Washington Post, Gazze'ye gönderilen yardımın Trump'ın iddia ettiğinin çok altında olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:35
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        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

        Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD'nin Gazze'ye son haftalarda gönderdiği yardım miktarının, Trump'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

        Bölgedeki kaynaklara ve Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile İsrail'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

        Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

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        Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

        "KİMSE BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİ"

        ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.

        Trump, bu hafta başında İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldikten sonra Gazze'deki gelişmelere ilişkin "Gazze'ye çok fazla para gönderdik kimse bize teşekkür bile etmedi. Televizyonda gördüklerime göre çocuklar çok aç görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Başkanı diğer ülkelerin de adım atması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca "Netanyahu'ya farklı bir yol izlemelisin dedim" ifadelerini kullanmıştı.

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