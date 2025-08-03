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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!

        İstanbul Fatih'te bir zincir markette kadın kasiyer ile erkek bir müşteri arasında tartışma çıktı. Feci olayda müşteri, kasiyere saldırarak yumruk attı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 12:54 Güncelleme: 03.08.2025 - 12:54
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        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
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        Fatih'te zincir markette kadın kasiyer ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre tartışmada kasiyerin, kasadaki ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumrukladı.

        Sırada bekleyen diğer müşterilerin ayırdığı kavga, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay 1 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında bir zincir marketin Akşemsettin Mahallesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Alışverişin ardından kasaya gelen müşteri ile kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmada, kasiyerin kasadaki bir ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumruk attı. Kavga, sırada bekleyen diğer müşteriler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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