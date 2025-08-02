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        Haberler Dünya Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama | Dış Haberler

        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama yaşandı

        Sabah saatlerinde Zaporijya nükleer santralinin yakınında bir patlama meydana gelirken, dumanların yükseldiği görülmüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileri, dumanların yükseldiği ek tesisin santralden 1.2 kilometre uzakta olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 23:20 Güncelleme: 03.08.2025 - 00:23
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        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
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        Sabah saatlerinde Zaporijya nükleer santralinin yakınında bir patlama meydana gelirken, dumanların yükseldiği görülmüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkilileri, dumanların yükseldiği ek (yardımcı) tesisin santralden 1.2 kilometre uzakta olduğunu bildirdi.

        UAEA tarafından yapılan açıklamada, sabah 9'dan itibaren saldırıların başladığı ve öğleden sonra dahi dumanların görülebildiği aktarıldı. İlk tespitlere göre, saldırı sonucu, herhangi bir nükleer sızıntı yaşanmadı.

        Nükleer santralin yakınında gerçekleşen patlamaya sebep olarak insansız hava aracı saldırısı ve niteliği belirtilmeyen bombardıman gösterildi.

        Yapılan açıklamada, saldırının hangi ülke tarafından düzenlediğine yer verilmezken, Ukrayna tarafından düzenlediğine ilişkin iddialar bulunuyor.

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        Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) Sovyetler Birliği döneminde inşa edilirken, Avrupa'daki en büyük 3. nükleer santral olarak biliniyor.

        Zaporijya, saldırılar ile zaman zaman gündeme gelirken, akıllara 1986 yılında yaşanan Çernobil Faciası'nı getiriyor.

        Araştırmalara göre, Çernobil Faciası sonucu yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybederken, ciddi radyasyon hastalıkları yaşandı.

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