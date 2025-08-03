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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıdvan Dilmen'den Jhon Duran ve Victor Osimhen yorumu! - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den Jhon Duran ve Victor Osimhen yorumu!

        Trendyol süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, duayen yorumcu Rıdvan Dilmen HT Spor ekranlarında takımların son durumlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 22:08 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:08
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        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
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        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü resmen başlayacak. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da takımların son hallerini yorumladı.

        "G.SARAY NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTI"

        Galatasaray bir orta saha transferi etmek istediği zaman, üçlü orta sahadan kimi oynatmayacaksın? Galatasaray geçtiğimiz 2 yıldaki kalabalık transferleri durdurdu, çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. G.Saray'ın ideal kadrosunu hemen hemen sayabiliriz. Güçlü kadrosunu koruyor, oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük.

        "OKAN BURUK'UN YERİNDE OLSAM..."

        Ben Okan Buruk yerinde olsam cuma akşamı Antep'te, bu ilk 11'le çıkarım. Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper. Sallai yerine Kaan, Jakobs yerine Eren olabilir. Galatasaray'ın Gaziantep FK maçına bu şekilde çıkacağını düşünüyorum.

        "İNSANLAR DİZİLİŞE ÇOK TAKILMAYA BAŞLADI"

        İnsanlar dizilişe çok takılmaya başladı, bu kadar yapıp kendinizi üzmeyin. Bunlar çok kolay değil, tecrübeli bir oyuncuya bile kaymayı öğretmeniz lazım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadro yapısında Beşiktaş'a göre en büyük avantajı, oyun içerisinde de her sisteme çevirebilirsiniz.

        "RANGERS MAÇI MOURINHO'YA YAZAR"

        Jose Mourinho'da bir değişiklik yok. Geçen yıl özellikle Glasgow Rangers maçı tamamen Mourinho'ya yazar. O vasat takıma burada elendi. Lazio maçında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Akan oyunda geçtiğimiz yıl pozisyon üretmekte zorlandı. İlginç bir şekilde İrfan Can Kahveci'yi oynatmıyordu, oynattığı zaman da kesiyordu. Büyük takımın yapması gereken, önde baskılı oyunu topu çok çabuk kazandı. Büyük kulüpler topu ne kadar rakipte daha az tutarsa şampiyonlukta favori olur. Galatasaray'ın uzun zamandır şampiyon olmasının sebebi bu.

        "DURAN İÇİN 'OSIMHEN ETKİSİ YARATIR' DEMEK İDDİALI OLUR"

        Jhon Duran için 'Osimhen etkisi yaratır' demek çok iddialı olur ama 21 yaşındaki futbolcu, özel bir problemi yoksa Fenerbahçe'de çok iş yapar. Jhon Duran iyi futbolcu, Youssef En-Nesyri ise iyi golcü. En-Nesyri için "Nereden aldılar bunu?" derler ama 30 tane gol attı, hepsinde de ilk 11 oynamadı. Biri golcü biri iyi futbolcu.

        "F.BAHÇE'NİN 2 NET OYUNCUYA İHTİYACI VAR"

        Fenerbahçe'nin sağ ayaklı her iki kanatta da oynayabilecek skorer bir oyuncuya ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu'nu tarif ettim değil mi? F.Bahçe'nin net 2 tane oyuncuya ihtiyacı var. Kerem'den on numara olmaz. Fenerbahçe'nin sol tarafına sağ ayaklı oyuncu lazım. 8 numaraya sağ ayaklı bir orta saha ve kenardan ortalama 10-15 gol atabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var.

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