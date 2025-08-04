Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!

Kağıthane'de caddedeki bir şeridi kamyonetle trafiğe kapatarak ürün indiren nakliyeciyle esnaf arasında tartışma çıktı.

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DHA'nın haberine göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda nakliyeci mahalle esnafından dayak yedi. Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyeci, kamyonetini tek şeritli ancak sonu ikiye ayrılan caddeye park etti. Bir süre sonra nakliyecinin yanına gelen esnaf, nakliyeciye kamyonetin trafiğe neden olduğunu ve aracını çekmesi gerektiğini söyledi. Nakliyecinin ürünleri indirdikten sonra aracı çekeceğini belirtmesi üzerine esnafla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nakliyeciyle esnaf arasında bağrışma ve küfürleşme yaşandı.

ESNAFTAN NAKLİYECİYE MEYDAN DAYAĞI

Kavgaya dönüşen olayda esnaf, ortalarına aldıkları nakliyeciyi yumruklayarak yere düşürdü. Yerde tekmelenmeye devam edilen nakliyeci yaralanırken, nakliyecinin giysileri kavga sırasında yırtıldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle nakliyeci olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.