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        Haberler Dünya Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz | Dış Haberler

        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz

        ABD Başkanı Trump'ın Rusya yakınlarına iki nükleer denizaltı konuşlandırmasına Kremlin'den ilk yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın açıklamalarını küçümseyerek, herkesin nükleer söylem konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi ve Moskova'nın Trump ile polemiğe girmek istemediğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:50
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        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
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        Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrine ilk yanıt geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın açıklamalarını küçümseyerek, herkesin nükleer söylem konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

        Peskov, Moskova'nın bu konuda Trump ile polemiğe girmek istemediğini söyledi.

        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
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        TRUMP NE DEDİ?

        ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

        Donald Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

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        MEDVEDEV NE DEMİŞTİ?

        Medvedev, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

        Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." ifadesini kullanmıştı.

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