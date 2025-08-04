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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Antalya Müzesi yeniden doğuyor

        Antalya Müzesi yeniden doğuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yeni müze projesi kapsamında Türkiye'nin en büyük müzelerinden Antalya Müzesi baştan aşağı yenilenecek. Müzenin kapalı alanı 9.500 metrekareden 19.500 metrekareye çıkacak; sergi alanı yüzde 164 büyütülecek. Yeni Antalya Müzesinin nasıl olacağını merak edenler için proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu (3D) görseller ile müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planları ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:13
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        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
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        Türkiye’nin en büyük müzelerinden Antalya Müzesi baştan aşağı yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yeni müze projesi ile Antalya kentin tüm ihtiyacını karşılayacak modern bir müzeye kavuşacak. Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek. Geçmişin sessiz tanığı olan eski müzenin yerini adeta göz kamaştıran yepyeni bir kültür anıtı alacak.

        İKİ KAT BÜYÜKLÜĞÜNDE YEPYENİ BİR MÜZE

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        Yeni Antalya Müzesi tamamlandığında, kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek.

        SERGİ ALANLARINDA REKOR ARTIŞ

        #resim#1281547#

        Mevcut müzenin sınırlı sergi alanında da devasa bir dönüşüm gerçekleşecek. Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hem toprak hem de su altından çıkartılan antik dönemden günümüze uzanan eserler artık çok daha geniş ve modern bir ortamda sergilenecek.

        MÜZİNİN DEPOLARI ARTIK NEFES ALACAK

        #resim#1281548#

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        Antalya ve çevresinde Geleceğe Miras Projesi ile son yıllarda rekor sayıda buluntu gün yüzüne çıkartıldı. Yeni Antalya Müzesi, ören yerlerinde ve su altında yapılan çalışmalar sonrasında çıkartılan eserlerin hem sergilenmesi hem de depolanması sorununa da son verecek. Müzeye ait depolama alanları 1.152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkacak. Türkiye turizminin kalbinde bir kültür anıtı olacak olan yeni müzede koleksiyonlar için modern, güvenli ve sistemli bir altyapı hazırlanacak.

        BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DEV ALTYAPI

        Yeni müze restorasyon ve konservasyon laboratuvarı alanında da çığır açacak. Gün yüzüne çıkartılan eserlerin yüzyılların etkisinden arındırıldığı bu işlemlere ayrılan alan tam 10 kat büyüyecek. Yine devasa bir büyüme ile 200 metrekare olan mevcut alan, 2 bin 203 metrekareye ulaşacak. Yeni Antalya Müzesinde bilimsel çalışmalar artık dünya standartlarında yürütülecek. İdari hizmet birimleri de 1.340 metrekareden 2 bin 145 metrekareye çıkarılarak müze işleyişinin çok daha verimli olması sağlanacak.

        Yeni Antalya Müzesinin nasıl olacağını merak edenler için proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu (3D) görseller ile müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planları ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Ziyaretçiler bu etkileyici görsellerle, geçmişi gelecekle buluşturan büyüleyici müze deneyimini daha şimdiden hayal edebilecek. Yeni müze, yalnızca sergi salonlarıyla değil; mimari bütünlüğü, teknik altyapısı ve bilimsel kapasitesiyle de Türkiye müzeciliğinde çığır açacak.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #sergi
        #heykel
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