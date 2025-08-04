Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Bütün eşleşmeler şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR YOLU

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

LİG YOLU

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)