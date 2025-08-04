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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Çocuğa şiddet eşe şiddetten daha ağır kusur | Son dakika haberleri

        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Çocuğa şiddet eşe şiddetten daha ağır kusur

        Yargıtay, emsal bir boşanma davası kararına imza attı. Boşanma davasında Yargıtay, kadının çocuğa fiziksel şiddet uygulamasını, fiziksel şiddet uygulayan erkeğe kıyasla daha ağır kusurlu olduğunu kabul etti. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 04.08.2025 - 13:42 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:42
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        Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!
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        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, ev içi görevlerini yerine getirmeyen ve sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha ağır kusurlu buldu. Yerel mahkeme ile istinafın tarafları “eşit kusurlu” sayarak reddettiği tazminat talebini değerlendiren Yüksek Mahkeme, “kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde” diyerek kararın bozulmasına hükmetti.

        KARŞILIKLI DAVALARDA MAHKEME EŞİT KUSUR DEDİ

        Taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, her iki tarafın da davasını kabul etti. Kadının yoksulluk nafakası talebi ile erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Ortak çocukların velayeti babaya verildi, anneyle kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. İstinaf mahkemesi, ilk derece kararını usul ve esas bakımından hukuka uygun buldu. Kocanın avukatı, eşit kusur tespitine, kadının davasının kabulüne ve tazminat taleplerinin reddine itiraz ederek dosyayı temyize taşıdı.

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        YARGITAY: KADIN DAHA AĞIR KUSURLU

        Yargıtay, dosyayı incelediğinde, kadının sadece sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmadığını; aynı zamanda ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını ve ev hanımı olmasına rağmen temizlik, yemek gibi ev içi sorumlulukları yerine getirmediğine dikkat çekti.

        Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden, çocuklara şiddet uygulayan ve ev içi birlik görevlerini aksatan kadının, eşine fiziksel şiddet uygulayan erkeğe kıyasla daha ağır kusurlu olduğunu vurguladı. Bu gerekçe ile yer mahkemenin “eşit kusur” tespiti hukuki isabetsizlik taşıdığı için bozuldu.

        TAZMİNAT REDDİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

        Yargıtay kararında, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine atıfla, boşanma sonucu daha az kusurlu olan tarafın, kişilik haklarına saldırı gerçekleşmişse maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı olduğunu da hatırlatıldı. Dosya kapsamında erkeğin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı sonucuna varan Yüksek Mahkeme, tazminat koşullarının gerçekleştiğini belirterek, ilk derece ve istinaf kararlarını bu yönüyle bozdu.

        KOCA İÇİN TAZMİNAT KARARI ÇIKABİLİR

        Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur ve tazminat yönünden ortadan kaldırdı, ilk derece kararını da bu kapsamda bozdu. Yeniden yapılacak yargılamada, erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri yeniden değerlendirilecek.

        Fotoğraf: iStock

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