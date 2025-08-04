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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı | Son dakika haberleri

        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

        Edirne'de 41 yaşındaki Ömer Gökhan Alacı, tartıştığı 38 yaşındaki eşi eşi Didem Örs Alacı ile oğulları 9 yaşındaki Doruk Kaan Alacı'yı boğup, bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 20:39 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:54
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        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
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        DHA'nın haberine göre; olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

        Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

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        KOMŞULAR İHBAR ETTİ

        Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı.

        Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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