Beşiktaş için Mehdi Taremi iddiası!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
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Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ederken, Inter’in golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçildi.
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İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.
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Haberde, Inter’in Taremi’yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının iki yıl daha devam etmesine rağmen ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.
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2024-2025 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, bir mücadelede sarı kart gördü.