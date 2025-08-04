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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Mehdi Taremi iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Mehdi Taremi iddiası!

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:53
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          Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ederken, Inter’in golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçildi.

        • 2

          İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

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          Haberde, Inter’in Taremi’yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının iki yıl daha devam etmesine rağmen ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

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          2024-2025 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, bir mücadelede sarı kart gördü.

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