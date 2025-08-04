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        Haberler Spor Transfer İtalyan devleri Sofyan Amrabat'ın peşinde! - Futbol Haberleri

        İtalyan devleri Sofyan Amrabat'ın peşinde!

        Fenerbahçe'de forma giyen ve geleceği merak edilen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için İtalya Serie A ekipleri sıraya girdi. Fenerbahçe ise Jose Mourinho etkisi ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle Faslı yıldızın transferinde güçlü kalmak istiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:01
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        • 1

          Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Sofyan Amrabat için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi.

        • 3

          Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

        • 4

          MOURINHO TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

          Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde kadro derinliği açısından Faslı yıldızı kadrosunda tutmak istiyor.

        • 5

          İtalyan basını, önümüzdeki günlerde Amrabat için görüşmelerin hızlanacağını aktardı. Fenerbahçe cephesi ise Jose Mourinho faktörü ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle bu rekabette öne çıkmayı planlıyor.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Amrabat 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

          Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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