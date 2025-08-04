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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Avrupa Otoyolu kapatıldı! | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Kapatılan Avrupa Otoyolu açıldı

        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürdüğü yangının ardından, Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:14
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        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

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        Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

        Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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