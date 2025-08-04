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        Haberler Sağlık Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor

        ABD'de yapılan bir araştırma, sahil bölgelerinde yaşamanın insan ömrünü uzattığını ortaya çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:27 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:27
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        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
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        Ohio Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, 66 bin 263 kişinin nüfus kayıtlarını inceleyerek yaşam süresi ile sahil bölgelerine olan yakınlık arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen sonuçlara göre, deniz kıyısına yakın bölgelerde yaşayanlar ortalamadan bir yıl daha uzun yaşarken, kentsel bölgelerde yaşayanların ömrü daha kısa olabiliyor.

        EN AZ BİR YIL DAHA UZUN YAŞAMALARI BEKLENİYOR

        Çalışmayı yürüten Çevre Sağlığı Uzmanı Jianyong Wu, “Kıyı bölgelerde yaşayan bireylerin ortalama 79 yıllık yaşam süresine kıyasla en az bir yıl daha uzun yaşaması bekleniyor. Buna karşılık, kentsel bölgelerde yaşayanların ortalama ömrü 78 yıla kadar düşüyor” dedi.

        Araştırmacılara göre kıyı bölgelerinde daha az sıcak ya da soğuk gün yaşanıyor, hava kalitesi daha yüksek ve fiziksel aktiviteler için daha fazla fırsat sunuluyor. İç su kaynaklarının bulunduğu yerleşim yerlerinde ise durum daha karmaşık. Araştırmada, iç sulardaki kırsal alanların yaşam süresine bir miktar olumlu etkisi olduğu görülse de bu etki kıyı yaşamıyla kıyaslandığında yine sınırlı kalıyor. Kent merkezlerindeki göl ve nehir kenarlarında ise sonuçlar tam tersi.

        Ohio Eyalet Üniversitesi’nden akademisyen Yanni Cao araştırma sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, “Kirlilik, yoksulluk, güvenli fiziksel aktivite alanlarının eksikliği ve sel riski gibi unsurlar, iç sulardaki kentsel bölgelerde görülen daha düşük yaşam süresinin olası nedenleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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