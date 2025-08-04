Flaş Dominik Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
2 sezondur Fenerbahçe forması terleten Dominik Livakovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli file bekçisi için ülkesinin basını, sarı-lacivertlilerden ayrılacağını yazdı.
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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a gitmesiyle birlikte kalesini Dominik Livakovic'le güçlendirmişti.
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2 sezondur Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki eldiven için Hırvat basını, takımdan ayrılacağını yazdı.
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KISA SÜRE İÇERİSİNDE AYRILACAK
Hırvat basınından Sportske Novosti; Hırvat file bekçisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılacağını iddia etti.
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Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'in, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istediği kaydedildi.
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MALİYETİ 6.65 MİLYON EURO
Fenerbahçe Hırvat kaleciyi 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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Livakovic 72 kez Fenerbahçe forması giydi ve 26 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte 78 gole ise engel olamadı.
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F.Bahçe'yle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak gözüküyor.