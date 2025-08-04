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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Flaş Dominik Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Flaş Dominik Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!

        2 sezondur Fenerbahçe forması terleten Dominik Livakovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli file bekçisi için ülkesinin basını, sarı-lacivertlilerden ayrılacağını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:37
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        • 1

          Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a gitmesiyle birlikte kalesini Dominik Livakovic'le güçlendirmişti.

        • 2

          2 sezondur Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki eldiven için Hırvat basını, takımdan ayrılacağını yazdı.

        • 3

          KISA SÜRE İÇERİSİNDE AYRILACAK

          Hırvat basınından Sportske Novosti; Hırvat file bekçisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılacağını iddia etti.

        • 4

          Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'in, Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istediği kaydedildi.

        • 5

          MALİYETİ 6.65 MİLYON EURO

          Fenerbahçe Hırvat kaleciyi 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro'ya transfer etmişti.

        • 6

          Livakovic 72 kez Fenerbahçe forması giydi ve 26 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte 78 gole ise engel olamadı.

        • 7

          F.Bahçe'yle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak gözüküyor.

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