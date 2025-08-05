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        Haberler Gündem Güncel Gölette facia! Bataklığa battılar! | Son dakika haberleri

        Gölette facia! Bataklığa battılar!

        Afyonkarahisar'da feci bir olay yaşandı. Kentte serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren ve her ikisi de 11 yaşında olan Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:16
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        Gölette facia! Bataklığa battılar!
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        Afyonkarahisar'da dün serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

        AA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Muhammed Emin Öztürk
        Muhammed Emin Öztürk

        Fotoğraf: DHA

        Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren ve her ikisi de 11 yaşında olan Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ali Ayaz Kaya
        Ali Ayaz Kaya

        Fotoğraf: DHA

        Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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