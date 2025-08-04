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        Haberler Dünya Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı | Dış Haberler

        Donald Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı

        ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını "İsrail'in boykot edilmemesi" şartına bağladı. ABD'de söz konusu kararı, siyasi bir karar olarak değerlendirenler oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 23:36 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:07
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        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
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        ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını, "İsrail'in boykot edilmemesi" şartına bağlayan bir adım attı.

        Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), cuma günü güncellediği bir genelgeyle eyalet fonlarına İsrail lehine daha katı kurallar getirdi.

        Yeni düzenlemeye göre İsrail'e yönelik herhangi bir boykot uygulayan eyalet yönetimleri, 1,9 milyar dolarlık afet fonlarının kesilmesiyle karşı karşıya kalacak.

        Söz konusu düzenleme, fon talep eden eyaletlerin, özellikle İsrail şirketleri veya İsrail ile iş yapan firmalarla ticari bağların kesilmesini veya sınırlandırılmasını desteklememesini zorunlu kılıyor.

        İsrail'e veya İsrailli firmalara yönelik boykot uyguladığı belirlenen eyaletlerin fonları ise yeni yönetmelik gereği kesilecek.

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        Trump yönetiminin bu adımı, Amerikan kamuoyunda özellikle Demokrat çevrelerde "siyasi bir karar" şeklinde yorumlandı.

        Jewish Virtual Library'ye göre, halihazırda tüm ABD eyaletlerinin yarısından fazlası (38 eyalet) Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine katılan bireyleri ve işletmeleri cezalandıran yasalar veya yürütme emirleri uyguluyor.

        Bu tür bir önlemi ilk benimseyen eyalet 2015 yılında Tennessee olmuştu, onu aynı yıl South Carolina ve Illinois izlemişti.

        *Haberin fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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