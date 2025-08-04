Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! B planı da hazır
Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Hakan Çalhanoğlu için son bir hamle daha yapma kararı aldığı iddia edildi.
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Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçecek.
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F.BAHÇE'NİN HAKAN ISRARI!
SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak.
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Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.
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Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti.
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Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen'e yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.
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HAKAN OLMAZSA ROTA DOUGLAS LUIZ
Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.
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Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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