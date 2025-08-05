ABD, bazı ülkelerden yapılan vize başvurularında 15 bin dolara kadar "teminat" isteyebilir | Dış Haberler

ABD, bazı ülkelerden yapılan vize başvurularında 15 bin dolara kadar "teminat" isteyebilir | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi turist ve iş vizesiyle ABD'ye gelmek isteyenleri yakından ilgilendiren bir uygulamanın hazırlığında.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" talep edecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor.

5, 10, 15 BİN DOLARA KADAR TEMİNAT İSTENEBİLİR

Bugün yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

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Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulama, ilk olarak 12 ay pilot program şeklinde yürürlüğe girecek. DETAYLAR BUGÜN PAYLAŞILACAK Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği bugün açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak. Büyük turizm firmalarını temsil eden bir grup olan ABD Seyahat Birliği (US Travel Association), yaptığı açıklamada, vize tahvili pilot uygulamasının kapsamının "sınırlı göründüğünü" ve muhtemelen ABD'ye seyahat oranlarının düşük olduğu ülkelerden yaklaşık 2 bin başvuruyu etkileyeceğini belirtti. Diğer yandan ABD Seyahat Birliği, Kanada ve Meksika'dan gelen seyahatler bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.