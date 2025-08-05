Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD Ay'a nükleer reaktör inşa edecek" | Dış Haberler

        ABD basını: ABD Ay'a nükleer reaktör inşa etme planını duyuracak

        ABD'nin Ay'a nükleer reaktör inşa etme hazırlığında olduğu ve ilgili planın bu hafta içinde duyurulacağı iddia edildi. ABD basını duyurunun, ABD Ulaştırma Bakanı ve geçici NASA Başkanı Sean Duffy tarafından yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.08.2025 - 01:26 Güncelleme: 05.08.2025 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD Ay'a nükleer reaktör inşa edecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD basını, ABD'nin uzaya ilişkin yeni bir adım atacağını iddia etti.

        Politico'nun haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanı ve geçici NASA Başkanı Sean Duffy'nin Ay'a nükleer reaktör inşa etme planını bu hafta içinde duyuracak.

        Politico'ya konuşan bir NASA yetkilisi ise meselenin ikinci uzay yarışını kazanmak olduğunu ifade etti.

        100 kilovat güce sahip olması beklenen reaktörün 2030'a kadar fırlatılması için teklif alınması talimatı verildi.

        ABD'li yetkililer, ilk reaktöre sahip olacak ülkenin yasak bölge ilan ederek, ABD'yi kısıtlamasından endişe ediyor. Özellikle, Rusya ile Çin'in ortak projesi bu konuda ön plana çıkıyor.

        RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

        Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söylemişti.

        Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." demişti.

        Borisov, söz konusu ünitenin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine eklemişti.

        Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Habertürk Anasayfa