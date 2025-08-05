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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor

        Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplanıyor. Toplantıda komisyonun ismi ve çalışma usulleri belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 07:27 Güncelleme: 05.08.2025 - 07:27
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        Terörsüz Türkiye için komisyon bugün toplanıyor
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        Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katılacağı komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

        Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırılacak.

        Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek

        KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

        51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

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        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
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        AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

        CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

        DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

        MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

        Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

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        HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

        TİP: Ahmet Şık.

        Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

        EMEP: İskender Bayhan.

        Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

        DSP: Önder Aksakal.

        KOMİSYONUN İSMİ NE OLACAK?

        Komisyonun ismi bugünkü toplantıda belli olacak.

        DEM Parti'den komisyon için 'demokrasi' önerisi
        DEM Parti'den komisyon için 'demokrasi' önerisi

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit dün yaptığı açıklamada, "Kavramsal olarak komisyon isminde, 'Demokrasi' kavramının olmasında ısrarcıyız. O anlamıyla demokrasi kavramının geçeceği bir komisyon ismi formülasyonuna sıcak bakarız" demişti.

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